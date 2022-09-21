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Эмили Ратаковски высказалась об изменах после предательства мужа

Модель Эмили Ратаковски возмутилась, что женщины обвиняют любовниц и оправдывают мужчин

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски высказала свое мнение по поводу неверности партнеров в отношениях после предательства мужа, актера Себастьяна Беар-Маккларда. Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в TikTok.

31-летняя знаменитость отреагировала на новость о том, что лидер Maroon 5 Адам Левин изменял своей супруге Бехати Принслу с манекенщицей Самнер Строу. Ратаковски возмутилась тем фактом, что некоторые женщины обвиняют только любовниц, оправдывая при этом неверных мужчин. По ее мнению, такая позиция является ярким проявлением сексизма.

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«Я не понимаю, почему мы продолжаем обвинять женщин в мужских ошибках. Вы говорите о юной девушке, которая имеет дело с мужчиной в два раза старше нее. Такой мужчина очевидно имеет власть над партнером и может манипулировать им, — считает предпринимательница. — К тому же верным должен оставаться тот, кто состоит в отношениях».

В июле Эмили Ратаковски отреагировала на распространившиеся в Twitter слухи о разводе с мужем из-за его постоянных измен. Знаменитость поставила лайки постам пользователей, которые выражали ей сочувствие и поддержку на фоне поведения мужа. «Да, он ей изменял. Он делал это систематически. Это мерзко, он кобель», — подтвердили анонимные источники Page Six. Официальных заявлений о расторжении брака пара пока не делала.

В феврале 2018 года, после нескольких недель отношений Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у них родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард.

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Майя Пономаренко
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