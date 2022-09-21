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Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость о романе с любовницей

Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость об отношениях с любовницей
Адам Левин

Адам Левин. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американский певец и лидер рок-группы Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость об отношениях с любовницей. Своим мнением исполнитель поделился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Ранее модель Самнер Строу заявила о том, что на протяжении года состояла в отношениях с артистом. Когда же Левин узнал, что его супруга, модель Бехати Принслу беременна третьем ребенком, то заявил Строу о том, что, если у него родится сын, он назовет его в честь любовницы.

После этой новости лидер Maroon 5 вышел на связь, однако не стал подтверждать или опровергать информацию об отношениях на стороне, а поведал поклонникам о том, что совершил ошибку, которую больше не собирается повторять. Музыкант подчеркнул, что супруга полностью поддерживает его.

«Моя жена и моя семья — это все, что меня волнует в этом мире. Быть таким наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, было величайшей ошибкой, которую я когда-либо мог совершить. Это не повторится. Я беру на себя полную ответственность. Мы справимся с этим вместе», — написал рок-музыкант.

Ранее американский актер Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам.

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Анастасия Астахова
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