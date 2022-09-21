Для российского музея разработают приложение дополненной реальности

В Екатеринбурге для музея архитектуры разработают приложение дополненной реальности

В Екатеринбурге для Музея архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) создадут приложение дополненной реальности. Как уточняет со ссылкой на администрацию города ТАСС, разработка приложения будет проводиться за счет гранта Ростуризма.

Благодаря VR-технологиям гости музея смогут увидеть механизмы в работающем виде. Собеседники агентства отметили, что проект поможет привлечь внимание россиян к истории горнодобывающей промышленности Урала.

Средства гранта Ростуризма будут также задействованы и при установке городской уличной мебели, малых архитектурных форм и общественных туалетов.

Агентство указывает, что ранее Ростуризм одобрил заявку Екатеринбурга на выделение 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра города. Согласно данным ТАСС, первый пояс туристического центра охватывает 75 гектаров территорий, расположенных в исторических границах завода-крепости Екатеринбурга.

Отмечается, что ключевые мероприятия заявки на грант запланированы в квадрате улиц Вайнера, Горького, Малышева и проспекта Ленина. На этом участке находятся Плотина городского пруда, Исторический сквер, историческая пешеходная улица Вайнера, а также соединяющие их транзиты.

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