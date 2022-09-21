Премьер Японии призвал реформировать Совбез ООН

Премьер Японии Кисида призвал реформировать Совбез ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал реформировать Совбез ООН и укрепить его функции, сообщает РИА Новости.

«Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходима реформа ООН, укрепление функций ООН», — подчеркнул политик.

Кисида представил Генассамблее подход Японии к сохранению принципов ООН. «Для того чтобы вернуться к философии и принципам ООН, необходима реформа ООН, включая реформу Совета Безопасности, а также укрепление функций ООН, включая принцип нераспространения ядерного оружия», — отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. Это поможет сделать его более репрезентативным. Также Совбезу следует принять новых постоянных членов и «оставаться в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений».