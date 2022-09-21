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Литва запросила у ЕК более миллиона евро на прием украинских беженцев

Литва запросила у ЕК 1,2 млн евро финансовой помощи для приема беженцев с Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Литва запросила у Еврокомиссии (ЕК) 1,2 миллиона евро финансовой помощи для приема украинских беженцев, которых может стать больше из-за наступления холодов. Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовлен проект постановления о международной помощи со стороны Еврокомиссии по приему беженцев, который будет представлен правительству. Получение такой помощи позволит сэкономить 1,2 миллиона евро бюджетных средств», — сообщили в Министерстве социальной защиты и труда республики.

Согласно данным департамента статистики Литвы, с начала российской спецоперации на Украине страна приняла 65,8 тысячи беженцев. Отмечается, что Литва в этом направлении является одним из лидеров среди членов ЕС. Власти страны ожидают, что с наступлением холодов число мигрантов может сильно возрасти.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы начали устраивать забастовки на польских заводах против нарушениях их трудовых прав. В частности, протестные акции прошли на заводе по производству новогодних украшений в городе Гливице.

Мигранты жалуются на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей, которое провоцирует конфликты между украинцами и поляками.

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Алевтина Запольская
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