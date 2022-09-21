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Кремль прокомментировал атаки ВСУ на приграничные российские регионы

Пресс-секретарь Песков: атаки на Россию, о которых говорил Путин, хорошо известны

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторые приграничные регионы России хорошо известны, на этих территориях работают следователи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там», — сказал пресс-секретарь президента.

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20 сентября 2022

В граничащих с Украиной регионах действует высокий уровень террористической опасности. В частности, подобный режим ввели власти Белгородской и Курской областей, также высокий уровень опасности
действует в Севастополе и на ряде объектов Крыма.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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