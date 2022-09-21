Девушка нашла изощренный способ отомстить изменившему ей возлюбленному

Пользовательница TikTok отомстила бывшему возлюбленному, ушедшему к другой

Американская пользовательница TikTok Александра Старр нашла изощренный способ отомстить бывшему возлюбленному, который ей изменил. Об этом сообщает New York Post.

Старр — певица, выступающая с кавер-группами. Она рассказала, что конце августа ее пригласили спеть на свадьбе. Она согласилась и, лишь выйдя на сцену, обнаружила, что жених — это ее бывший партнер.

По словам девушки, она встречалась с ним пять лет, пока не узнала, что он ей изменяет. В итоге мужчина ушел к другой и теперь собирался на ней жениться.

Сначала растерявшаяся Старр исполняла трогательные песни о любви, а затем перешла на композиции об изменах и предательстве. Она призналась, что ей было приятно видеть шокированное лицо жениха и его расстроенную невесту. Влюбленные собирались исполнить первый танец, но появление Старр на сцене внесло коррективы в их планы.

Певица поделилась этой историей со своими подписчиками в TikTok. Многие комментаторы не поверили в правдивость случившегося и заподозрили Старр в обмане ради пиара.

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