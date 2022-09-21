Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка нашла изощренный способ отомстить изменившему ей возлюбленному

Пользовательница TikTok отомстила бывшему возлюбленному, ушедшему к другой

Кадр: видео @alexandrastarr

Американская пользовательница TikTok Александра Старр нашла изощренный способ отомстить бывшему возлюбленному, который ей изменил. Об этом сообщает New York Post.

Старр — певица, выступающая с кавер-группами. Она рассказала, что конце августа ее пригласили спеть на свадьбе. Она согласилась и, лишь выйдя на сцену, обнаружила, что жених — это ее бывший партнер.

По словам девушки, она встречалась с ним пять лет, пока не узнала, что он ей изменяет. В итоге мужчина ушел к другой и теперь собирался на ней жениться.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Сначала растерявшаяся Старр исполняла трогательные песни о любви, а затем перешла на композиции об изменах и предательстве. Она призналась, что ей было приятно видеть шокированное лицо жениха и его расстроенную невесту. Влюбленные собирались исполнить первый танец, но появление Старр на сцене внесло коррективы в их планы.

Певица поделилась этой историей со своими подписчиками в TikTok. Многие комментаторы не поверили в правдивость случившегося и заподозрили Старр в обмане ради пиара.

Ранее сообщалось, что сексолог Анна Амбарцумян рассказала, как при первой встрече с человеком определить, что от него можно ожидать. Она назвала ряд черт, на которые стоит обратить внимание, и благодаря которым можно определить потенциального изменщика: как мужчину, так и женщину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации
В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетов
Россиян предупредили о последствиях переломов рук ради отсрочки
Девушка нашла изощренный способ отомстить изменившему ей возлюбленному
Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет
Китай призвал армию готовиться к войне
Вопрос призыва россиян с категорией B в военном билете разъяснили
В России заслуженная воспитательница избила ребенка в детсаду и попала на видео
Власти России договорились о регулировании майнинга криптовалют
В Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.