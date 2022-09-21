Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался давать показания по уголовному делу

Экс- мэр Екатеринбурга Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман. Фото: Антон Буценко/ РИА Новости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался давать показания по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов, передает ТАСС.

«Можно и так сказать», — заявил юрист в ответ на вопрос об отказе от дачи показаний по делу по по части 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Санкция по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По решению суда до 29 сентября экс-мэр не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался давать показания по уголовному делу
Дочь Якубовича показала фигуру в купальнике
В США заявили о «сланцевом параличе»
В США предложили ввести санкции против почти 200 россиян
Модель снялась в купальнике с эффектом голого тела и была обругана в сети
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
Премьер Японии призвал реформировать Совбез ООН
В Херсонской области предотвратили теракт
В Финляндии пожаловались на безвыходное положение из-за газа России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.