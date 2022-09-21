Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался давать показания по уголовному делу
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался давать показания по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов, передает ТАСС.
«Можно и так сказать», — заявил юрист в ответ на вопрос об отказе от дачи показаний по делу по по части 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Санкция по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
По решению суда до 29 сентября экс-мэр не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.