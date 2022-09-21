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Спорт

37-летний Роналду заявил о желании сыграть на Евро-2024

37-летний нападающий Криштиану Роналду заявил о желании сыграть за Португалию на Евро-2024

Фото: Peter Cziborra / Reuters

37-летний нападающий Криштиану Роналду заявил о желании сыграть за Португалию на чемпионате Европы по футболу-2024. Его слова приводит Renascenca.

«Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Мои амбиции велики. Все еще чувствую огромную мотивацию. В нашей национальной команде много качественной молодежи. Впереди чемпионат мира, а еще я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», — сказал нападающий во время гала-вечера Португальской федерации футбола.

20 сентября Роналду вручили приз за рекордное число голов в составе национальной команды. Форвард забил 117 мячей, став лучшим бомбардиром в истории среди всех сборных.

19 сентября аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без учета реализованных пенальти. На счету 35-летнего аргентинца 672 забитых за карьеру мяча. По этому показателю Месси на один гол обошел Роналду, при этом он провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

Ксения Курашкина
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