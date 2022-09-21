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В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации

Представитель Путина Песков заявил, что не может раскрыть 7 пункт указа о мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Содержание седьмого пункта указа о частичной мобилизации не может быть раскрыто. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, содержание седьмого пункта является секретным и предназначено исключительно для служебного пользования. При этом он отметил, что его содержание связано с количеством подлежащих мобилизации граждан.

«Я единственное что вам могу сказать (...) Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек», — заявил представитель Кремля.

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20 сентября 2022

Опубликованный на сайте президента указ содержит девять пунктов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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Валерий Розенберг
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