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В Минобороны назвали потери ВСУ

Министр обороны Шойгу: за последние три недели уничтожено свыше семи тысяч бойцов ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

За последние три недели в ходе российской спецоперации были уничтожены свыше семи тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 970 единиц военной техники, включая 208 танков, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

«В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше семи тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», — сказал министр на заседании коллегии оборонного ведомства.

Ранее Шойгу сообщил, что с начала российской спецоперации потери ВСУ составили уже порядка 100 тысяч человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность украинской армии составляла порядка 201-202 тысяч человек.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе и обладающие определенным опытом.

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Варвара Кошечкина
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