Следствие выявило новые эпизоды по делу адвоката Талантова о дискредитации армии

Следователи выявили новые эпизоды по делу адвоката Талантова о дискредитации армии

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности адвоката, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Речь идет о защитнике советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова — адвокате Дмитрии Талантове, который был арестован 29 июня, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении двух новых эпизодов по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»). По данным следствия, в марте и апреле 2022 года адвокат опубликовал фейковую информацию в соцсети о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации.

Психолого-лингвистическая судебная экспертиза также установила, что в постах фигуранта содержится экстремизм. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения»).

О возбуждении уголовного дела против него Талантов сообщил 28 июня.