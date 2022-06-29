Суд арестовал адвоката Талантова по делу о дискредитации армии

Черемушкинский суд Москвы арестовал адвоката Талантова по делу о дискредитации армии

В Черемушкинском суде Москвы арестовали защитника советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова — адвоката Дмитрия Талантова. Об этом в среду. 29 июня, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным следствия, Дмитрий Талантов подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений на своей странице в соцсети. О требовании СКР арестовать фигуранта дела ранее 29 июня сообщил его адвокат Павел Биянов.

О том, что в отношении задержанного адвоката Дмитрия Талантова, защищающего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, возбудили уголовное дело, стало известно 28 июня. Он сам сообщил об этом в соцсетях.