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Суд арестовал адвоката Талантова по делу о дискредитации армии

Черемушкинский суд Москвы арестовал адвоката Талантова по делу о дискредитации армии
Дмитрий Талантов

Дмитрий Талантов. Кадр: Инициатива 2018 / YouTube

В Черемушкинском суде Москвы арестовали защитника советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова — адвоката Дмитрия Талантова. Об этом в среду. 29 июня, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным следствия, Дмитрий Талантов подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений на своей странице в соцсети. О требовании СКР арестовать фигуранта дела ранее 29 июня сообщил его адвокат Павел Биянов.

О том, что в отношении задержанного адвоката Дмитрия Талантова, защищающего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, возбудили уголовное дело, стало известно 28 июня. Он сам сообщил об этом в соцсетях.

Владимир Седов
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