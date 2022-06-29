СКР потребовал арестовать адвоката Талантова по делу о дискредитации ВС РФ

Следственный комитет России (СКР) потребовал арестовать адвоката Дмитрия Талантова, бывшего защитника обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафрнова; Талантов стал фигурантом уголовного дела в связи с подозрением в дискредитации российской армии. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

По сведениям агентства, о требовании СКР сообщил адвокат фигуранта Павел Биянов. Известно, что Талантов не признает свою вину по вменяемой ему статье.

Ранее СКР раскрыл детали уголовного дела, возбужденного против адвоката Дмитрия Талантова — он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений на своей странице в соцсети. О том, что в отношении задержанного адвоката Дмитрия Талантова, защищающего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, возбудили уголовное дело, стало известно 28 июня. О своем задержании Талантов сообщил в соцсетях.

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