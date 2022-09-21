Германия национализирует энергогиганта

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия консолидирует 99% акций Uniper

Правительство Германии будет владеть 99 процентами акций энергетического гиганта Uniper. Юридическая процедура перехода компании государству продлится три месяца, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова передает РИА Новости.

Сначала будет проведена допэмиссия акций Uniper по цене 1,7 евро на общую сумму 8 миллиардов евро, их полностью выкупит правительство, получив 93 процента. Впоследствии государство приобретет долю в размере 6 процентов, принадлежащую главному акционеру, компании Fortum, эта сделка составит около 480 миллионов евро, сообщил Хабек. «Гарантийные кредитные линии, открытые Fortum [для Uniper], будут погашены нами, общая стоимость обеих — 7,5 миллиарда евро. Таким образом Uniper будет принадлежать немецкому государству, на 99 процентов мы будем владельцами», — сказал он.

Целью национализации стала стабилизация энергообеспечения в стране. Министр напомнил, что Uniper получает 50 процентов поставок газа из России, а ее доля в газоснабжении республики составляет 40 процентов.

Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии 2022-го около 12,3 миллиарда евро. Руководство компании обвиняет в многомиллиардных потерях резкое сокращение прокачки газа из России. В Uniper отмечают, что из-за этого, а также из-за роста цен на газ в Европе компания ежедневно теряет более 100 миллионов евро. В связи с этим Uniper захотела подать на «Газпром» в суд.