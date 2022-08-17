Немецкий энергоконцерн оценил убытки из-за «Газпрома» в миллиарды евро

Немецкий энергоконцерн Uniper заявил о миллиардных убытках из-за поставок «Газпрома»

Немецкий энергетический концерн Uniper отчитался о чистых убытках в размере более 12 миллиардов евро в первой половине 2022 года. Руководство компании заявило, что причиной миллиардных потерь стало резкое сокращение прокачки газа из России.

Из общего числа убытков 6,5 миллиарда евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями ограничения поставок топлива в страну. Также 2,7 миллиарда евро пришлись на обесценение доли Uniper в проекте «Северный поток-2» и активов в российской электроэнергетике. Сейчас концерн с помощью юристов анализирует возможность возврата части или всего кредита, предоставленного ему ранее на реализацию проекта.

Чистый долг компании увеличился с 324 миллионов до 2,05 миллиарда евро, а скорректированный показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) сильно снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года: минус 564 миллиона евро в этом году против 485 миллионов евро в прошлом.

Финансовый директор Uniper Тиина Туомела отметила, что по итогам 2022 года прибыль компании, скорее всего, станет рекордно отрицательной из-за серьезного сокращения поставок газа. Она отметила, что концерн стремится восстановиться к началу 2024 года. Для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum договорились о пакете мер по стабилизации концерна. Глава концерна Клаус-Дитер Маубах сообщил, что главным приоритетом сейчас является скорейшая реализация данных мер.

В отчете компании указано, что также на прибыли негативно сказываются дополнительные расходы Uniper на покупку газа из других стран. Концерн приобретает топливо на замену российскому газу по беспрецедентно высоким ценам. В компании заявили, что своими действиями «Газпром» нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком для Uniper и немецкого газового рынка. Сейчас для компании поставки газа по «Северному потоку» сокращены на 80 процентов, и энергоконцерн получает только 20 процентов от объемов по контракту.

В конце июля Uniper обвинил «Газпром» в нарушении контракта по поставкам газа в Германию. Глава немецкого энергоконцерна отметил, что «Газпром», «ранее надежный партнер», с середины июня не поставлял оплаченных объемов газа, а спустя четыре недели объявил форс-мажор. В связи с этим в Uniper допустили возможность начала судебного разбирательства.

Российская компания объясняет сокращение прокачки проблемами с оборудованием для газопровода, которое было отправлено в Канаду на ремонт, однако не было возвращено. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. Сейчас турбина находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.