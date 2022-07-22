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Немецкий концерн обвинил «Газпром» в нарушении контракта

Глава Uniper заявил, что считает объявленный «Газпромом» форс-мажор нарушением контракта

Фото: Malte Ossowski / Global Look Press

Немецкий энергетический концерн Uniper обвинил «Газпром» в нарушении контракта в связи с объявлением российским гигантом форс-мажора по поставкам. С соответствующим заявлением выступил глава компании Клаус-Дитер Маубах в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он отметил, что «Газпром», «ранее надежный партнер», с середины июня не поставлял оплаченных объемов газа, а спустя четыре недели объявил форс-мажор. «Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с "Газпромом"», — сказал Маубах.

О том, что российская компания направила сразу нескольким своим клиентам в Европе письма о форс-мажоре, стало известно 18 июля. По данным СМИ, речь идет как минимум о трех компаниях, кроме Uniper, среди них также немецкая RWE.

В июне «Газпром» заявлял о вынужденном снижении объемов поставок газа в Европу из-за того, что Канада отказалась возвращать после ремонта необходимое для прокачки по «Северному потоку» оборудование. Впоследствии о возврате турбины договорились, в Германию она прибыла, но в Россию — пока нет. По информации Reuters, Москва пока не дает разрешения, в Кремле, в свою очередь, упреки в этой связи отвергают.

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Платон Щукин
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