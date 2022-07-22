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В Кремле отвергли упреки из-за задержки с турбиной для «Северного потока»

Песков назвал безосновательными упреки из-за задержки с турбиной для «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Кремле отвергают любые упреки в адрес России в связи с задержкой возврата после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» и считают их безосновательными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его комментарий по поводу соответствующей публикации Reuters приводит ТАСС.

Песков напомнил заявления российской стороны о том, что документации на оборудование Москва не получила. «Поэтому здесь любые упреки [в адрес РФ] абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», — сказал он.

О том, что турбина застряла при транзите в Германии, а сроки ее доставки в Россию пока не ясны, Reuters сообщило вечером 21 июля. В качестве причины задержки было названо отсутствие разрешения от Москвы.

В Германии ранее заявляли о том, что проблемы с турбиной служат лишь предлогом для ограничений по поставкам газа. В России, в свою очередь, последовательно настаивают на технических обоснованиях, а также указывают на необходимость получения документации.

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Платон Щукин
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