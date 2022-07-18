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Стали известны получатели писем от «Газпрома» о форс-мажоре

Reuters: письма о форс-мажоре от «Газпрома» получили немецкие Uniper и RWE

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Агентству Reuters стали известны две из трех компаний, которые, как утверждается, получили от «Газпрома» письма о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих исполнению контрактных обязательства по поставкам газа.

По данным агентства, предупреждения от российской компании получили немецкие Uniper и RWE. В письмах говорилось, что «Газпром» не может гарантировать поставки в полном объеме по долгосрочным контрактам из-за непредвиденных обстоятельств.

В июне «Газпром» заявлял о вынужденном снижении объемов поставок газа в Европу из-за того, что Канада отказалась возвращать после ремонта газовую турбину для компрессорной станции «Портовая». Впоследствии власти Германии договорились с Оттавой о возврате турбины.

При этом правительства некоторых европейских стран, в том числе Германии, приняли меры на случай полного прекращения поставок газа из России.

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Платон Щукин
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