Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД заявил о попытке Запада переложить вину за кризис на Россию

Замглавы МИД Вершинин заявил о попытках стран Запада переложить вину за кризис на Россию

Фото: Shutterstock

Власти стран Запада пытаются переложить вину за текущие кризисы на Россию. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Нарастающие нерешенные внутренние социально-экономические проблемы подталкивают западные элиты к поиску того, кого можно обвинить во всех бедах и перенаправить на него раздражение своих граждан», — заметил дипломат. Он добавил, что примером такого поведения стали антироссийские санкции, которые ударили по глобальной экономике и вызвали негативные последствия для мирового сообщества.

«В этой связи считаем неприемлемой практику односторонних ограничительных мер в качестве инструмента подавления политической и экономической независимости стран», — резюмировал Вершинин.

Ранее Вершинин рассказал, что западные страны упорно пытаются сохранить мировой порядок, который является выгодным лишь для них самих. Он отметил, что при этом они своими санкциями в отношении Москвы подорвали фундаментальные основы глобальной экономической системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма «Барби»
Россиянам раскрыли способ защитить смартфоны от прослушки
В доме в центре Москвы из-за ветра рухнул балкон
Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала
Виновному в гибели 12 сотрудников водоканала Полякову огласили приговор
Кадыров рассказал о попытках Запада развалить Россию через Чечню
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.