МИД заявил о попытке Запада переложить вину за кризис на Россию

Замглавы МИД Вершинин заявил о попытках стран Запада переложить вину за кризис на Россию

Власти стран Запада пытаются переложить вину за текущие кризисы на Россию. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Нарастающие нерешенные внутренние социально-экономические проблемы подталкивают западные элиты к поиску того, кого можно обвинить во всех бедах и перенаправить на него раздражение своих граждан», — заметил дипломат. Он добавил, что примером такого поведения стали антироссийские санкции, которые ударили по глобальной экономике и вызвали негативные последствия для мирового сообщества.

«В этой связи считаем неприемлемой практику односторонних ограничительных мер в качестве инструмента подавления политической и экономической независимости стран», — резюмировал Вершинин.

Ранее Вершинин рассказал, что западные страны упорно пытаются сохранить мировой порядок, который является выгодным лишь для них самих. Он отметил, что при этом они своими санкциями в отношении Москвы подорвали фундаментальные основы глобальной экономической системы.