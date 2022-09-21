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Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников

Россия освободила 10 военнопленных при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, самолет с военными на борту приземлился в Саудовской Аравии. В список освобожденных вошли граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, их имена пока неизвестны.

О подробностях переговоров не сообщается.

В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции России на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. Кроме того, на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается снижение притока иностранных наемников, добавил он.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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