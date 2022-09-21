В Харьковской области предсказали попытки ВСУ сорвать референдум
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться вытеснить союзные силы из региона, чтобы помешать провести референдум в республиках Донбасса. Его слова приводит ТАСС.
«Я думаю, что они (ВСУ – прим. "Ленты.ру") будут предпринимать всяческие попытки все-таки полностью выдавить наши вооруженных силы с территории Харьковской области для того, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и каким-то образом все-таки спровоцировать помеху для проведения референдума, который уже был объявлен», — утверждает он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украина попытается при первой же возможности нанести физический ущерб данным территориям.
Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.
19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России.