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В Харьковской области предсказали попытки ВСУ сорвать референдум

Глава Харьковской области Ганчев предсказал попытки ВСУ сорвать референдум

Фото: Jeremy Bezanger / AP

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться вытеснить союзные силы из региона, чтобы помешать провести референдум в республиках Донбасса. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что они (ВСУ – прим. "Ленты.ру") будут предпринимать всяческие попытки все-таки полностью выдавить наши вооруженных силы с территории Харьковской области для того, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и каким-то образом все-таки спровоцировать помеху для проведения референдума, который уже был объявлен», — утверждает он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украина попытается при первой же возможности нанести физический ущерб данным территориям.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России.

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Кристина Есикова
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