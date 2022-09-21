В Харьковской области предсказали попытки ВСУ сорвать референдум

Глава Харьковской области Ганчев предсказал попытки ВСУ сорвать референдум

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться вытеснить союзные силы из региона, чтобы помешать провести референдум в республиках Донбасса. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что они (ВСУ – прим. "Ленты.ру") будут предпринимать всяческие попытки все-таки полностью выдавить наши вооруженных силы с территории Харьковской области для того, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и каким-то образом все-таки спровоцировать помеху для проведения референдума, который уже был объявлен», — утверждает он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украина попытается при первой же возможности нанести физический ущерб данным территориям.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России.