В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция создания аватара

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с аватарами. Об этом пишет портал WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователи мессенджера смогут создавать персонализированные аватары и делать с ними наборы стикеров. Отмечается, что стикеры можно будет отправлять в чаты и групповые беседы.

Также стало известно, что пользователи WhatsApp смогут ставить аватар в качестве фотографии профиля. Кроме того, сообщается, что аватары можно будет использовать как маски во время видеозвонков.

Нововведения заметили в бета-версии мессенджера под номером 2.22.21.3 для устройств на базе Android. Когда новая функция и связанные с ней возможности станут доступны для всех пользователей WhatsApp, не уточняется.

В августе сообщалось о другой новой опции, которая появится в WhatsApp: с помощью нее пользователи смогут скрывать свой онлайн-статус. Позднее специалисты WABetaInfo рассказали, что юзер сможет либо выбрать контакты, которые будут видеть, когда он онлайн, либо вовсе скрыть свое пребывание в приложении от всех.