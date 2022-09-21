Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме перечислили подлежащих мобилизации в первую очередь

Депутат Картаполов: в первую очередь мобилизуют солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В первую очередь частичной мобилизации подлежат солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», — перечислил подлежащих мобилизации депутат.

Парламентарий указал, что «если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со второго разряда». Вместе с тем он отметил, что нет необходимости мобилизовывать тех, кто относятся к третьему разряду.

О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу указал, что из запаса будут призываться россияне, уже имеющие боевой опыт, а также люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. По словам министра, всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

Секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годные к военной службе россияне (категория В) не подлежат частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме перечислили подлежащих мобилизации в первую очередь
В Минобороны уточнили порядок мобилизации резервистов
В СПЧ высказались о возможности выезда за границу при частичной мобилизации
На российских маркетплейсах стали продавать больше товаров Apple
В состав Херсонской области включили два населенных пункта
Полиция в Кишиневе забрала матрасы у минтигующих
В Госдуме высказались об ограничении выезда резервистов на фоне мобилизации
В Госдуме ответили на вопрос о призыве выпускников военных кафедр
Артемий Лебедев высказался о просьбе Пугачевой признать ее иноагентом
В Госдуме объявили о формировании новых частей для защиты границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.