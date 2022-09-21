В Госдуме перечислили подлежащих мобилизации в первую очередь

Депутат Картаполов: в первую очередь мобилизуют солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет

В первую очередь частичной мобилизации подлежат солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», — перечислил подлежащих мобилизации депутат.

Парламентарий указал, что «если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со второго разряда». Вместе с тем он отметил, что нет необходимости мобилизовывать тех, кто относятся к третьему разряду.

О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу указал, что из запаса будут призываться россияне, уже имеющие боевой опыт, а также люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. По словам министра, всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

Секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годные к военной службе россияне (категория В) не подлежат частичной мобилизации.