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Юрист ответил на вопрос о мобилизации женщин для участия в СВО

Юрист Шелупахин заявил, что многодетные матери и матери-одиночки не подлежат мобилизации

Фото: Vitalii Hnidyi / Unsplash

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Для участия в специальной военной операции на Украине будут задействованы не только мужчины, но и женщины. О том, в каком порядке будут призывать на службу россиянок, в интервью «Ленте.ру» рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

По словам юриста, призыв женщин, которые состоят на воинском учете, предполагается в третью очередь после мужчин 35-45 лет, а также граждан из запаса, годных к военной службе по категории «Б» или «В». По мнению полковника в отставке Виктора Баранца, первыми под мобилизацию попадут граждане, находящиеся в резерве, которые ежегодно участвовали в военных сборах, а также имеют опыт стрельбы, вождения танков, работы с ракетами.

«Вовсе освобождаются от службы матери-одиночки и многодетные матери», — объяснил адвокат, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру». Он отметил, что на женщин распространяются и иные отсрочки, которые описаны в федеральном законе.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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