Верховная Рада Украины поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин

На Украине женщинам разрешат добровольно встать на воинский учет, соответствующий законопроект в первом чтении поддержала Верховная Рада. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных», — сказано в сообщении парламентария.

Он также добавил, что законопроект одобрили 267 депутатов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины решило перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет. Постановке на учет подлежат специалисты 7 профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации.