На Украине решили перенести на год постановку женщин на воинский учет

Минобороны Украины перенесло на 2023 год постановку женщин на воинский учет

Министерство обороны Украины решило перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, пишет РИА Новости.

«Теперь уже официально. Никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет... Минобороны в рамках полномочий подготовило указ, которым в очередной раз отсрочило сроки принятия женщин определенных профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года», — заявила Маляр.

По ее словам, отсрочка не означает изменений в законодательстве. При этом Маляр отметила, что парламент Украины дорабатывает законопроект «О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О военной обязанности и воинской службе"». Он будет фиксировать в законодательстве исключительно добровольную постановку женщин на воинский учет.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 года военнообязанные гражданки Украины не смогут покинуть страну. Предполагалось, что запрет коснется женщин, имеющих определенные военно-учетные специальности, всего их 14.

Позже в Минобороны опровергли слухи о принудительной постановке на учет, при этом не опровергли тот факт, что украинки не смогут покидать страну во время военного положения.