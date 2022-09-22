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Военный историк сравнил используемый в СВО автомат АК-12 с АК-74

Военный историк Буранов сравнил используемый в СВО автомат АК-12 с АК-74
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский автомат АК-12, используемый в ходе специальной военной операции на Украине, не уронит лавры АК-74, который является его предшественником, сообщил военный историк Никита Буранов. Он сравнил АК-74 с новой моделью в беседе с «Известиями».

Историк отметил, что российские военные начали применять АК-12 задолго до начала спецоперации.

«Фактически что это такое — от АК-74 по тактико-техническим характеристикам вообще не отличается. Отличием является то, что там есть планка Пикатинни, она пущена по всему автомату (...) АК-12 — это тот же старый добрый автомат Калашникова, который, будучи в бою, не думаю, что уронит лавры своего предшественника», — сказал Буранов.

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АК-12 калибра 5,45 миллиметра отличается от автоматов прошлых поколений повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой. АК-12 получил складной приклад, а на цевье и крышке ствольной коробки установили планки Пикатинни.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации. Технические изменения вносят в конструкторские документы оружия.

В июле стало известно, что АК-12 превысил норму Министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.

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Даниил Иринин
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