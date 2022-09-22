Мосбиржа собралась выпускать расписки на ЦФА

Мосбиржа подготовила законопроект о выпуске расписок на ЦФА

Московская биржа подготовила законопроект, который позволит депозитариям выпускать расписки на цифровые финансовые активы (ЦФА), пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя набсовета биржи Сергея Швецова. По его словам, документ направили в Центробанк и Минфин.

Мосбиржа собралась выйти на рынок ЦФА в двух форматах. Во-первых, выпустят расписки на цифровые активы, которые будут обращаться как ценные бумаги. «Те, кто не готов открывать счета в распределенных реестрах, боятся кастодиальных рисков, могут переложить этот риск на учетную инфраструктуру, которая в привычной форме сможет выпускать ценные бумаги», — объяснил Швецов.

Во-вторых, биржа планирует выпуск самих ЦФА — холдинг надеется, что он и его дочерние структуры получат статус оператора обмена. Закон о цифровых активах, позволяющий выпускать и обменивать их, вступил в силу в январе 2021 года.

Ранее стало известно, что ЦБ и Минфин пришли к договоренностям по поводу законопроекта об использовании криптовалюты для международных расчетов. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, документ «описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах».