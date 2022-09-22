ЦБ и Минфин договорились о международных расчетах криптовалютой

ЦБ РФ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчетам криптовалютой

Российский Центральный банк и Министерство финансов пришли к договоренностям по поводу законопроекта об использовании криптовалюты для международных расчетов, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Его выступление на XIX Международном банковском форуме цитирует РИА Новости.

«Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах», — пояснил замглавы ведомства.

В сентябре Моисеев уже говорил, что удалось договориться о расчетах за пределами страны.

С начала 2022 года оба ведомства вели спор по поводу возможности использования криптовалют в России. ЦБ указывал на серьезные риски и хотел полностью запретить майнинг, но не планировал запрещать россиянам хранить цифровые активы и приобретать их на иностранных площадках. Минфин, в свою очередь, предлагал более жесткую регуляцию, правительство позицию ведомства поддерживало.