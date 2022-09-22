Ценам на жилье в популярной курортной стране предрекли падение

Alexey Shvyrkov Realty: жилье в Черногории подешевеет из-за визового режима с Россией

Недвижимости в Черногории может подешеветь из-за визового режима с Россией, который вероятен в будущем. Падение цен на жилье в популярной курортной стране предрек основатель компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Швырков заявил, что введение визового режима между Черногорией и Россией неизбежно. «Тем, кто имеет недвижимость в Черногории, настоятельно рекомендую получить статус ВНЖ, это может снять стресс от введения визового режима в стране, которая тем более к этому не готова», — добавил он.

По словам Швыркова, нововведение приведет к снижению российского спроса на жилье в Черногории. Он отметил, что на данный момент рынок недвижимости в стране замедлил темпы. «Я предвижу снижение стоимости жилья и сильный демпинг, для тех, кто собирается продать недвижимость. Такой же процесс сейчас происходит с недвижимостью россиян в Финляндии и Прибалтике», — рассказал эксперт.

Исследование компании показало, что заинтересованность россиян в получении официального статуса в Черногории падает пять месяцев подряд — с апреля по август 2022 года. В августе число соответствующих запросов сократилось на 9,18 процента по сравнению с июлем.

Ранее в сентябре эксперты определили самые популярные у россиян виды жилья для инвестиций в Черногории. Ими оказались квартиры или апартаменты с одной спальней площадью около 70 квадратных метров.