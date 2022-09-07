Определены самые популярные у россиян виды жилья для инвестиций в одной стране

Определены самые популярные у россиян виды жилья для инвестиций в Черногории

Самыми популярными объектами недвижимости, которые россияне приобретают в качестве инвестиции в Черногории, стали квартиры или апартаменты с одной спальней площадью около 70 квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщил основатель компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков.

Эксперт назвал подобные квартиры интересными и ликвидными и добавил, что доход от них будет зависеть от расположения, стоимости комплекса, а также условий платежа. Вторыми в списке наиболее популярных вариантов для покупки ради инвестиции в одной стране оказались апартаменты-студии без выделенных спальных комнат площадью приблизительно 45 «квадратов». По словам Швыркова, они привлекают тех, кому интересен курортный отдых. Стоимость такого вида жилья составляет от 120 до 290 тысяч евро. Специалист порекомендовал россиянам приобретать для инвестиции именно такие объекты — из-за отсутствия риска на сдачу в силу того, что для их покупки требуются наименьшие вложения, а вероятность сдачи впоследствии будет высокой.

Третьим по востребованности у граждан России вариантом оказались гостиничные номера и специальные апартаменты, которые приспособлены для гостиничного заселения и управления, площадью около 38-48 квадратных метров. Их цена варьируется от 270 до 400 тысяч евро. Эксперт объяснил более высокую стоимость подобных объектов тем, что в нее сразу заложена комплектация, в том числе посуда. Главным плюсом таких номеров и апартаментов он назвал надежность — это гарантированная инвестиция, о которой не придется беспокоиться в будущем.

В августе риелтор Алексей Швырков пришел к выводу, что россияне выстроились в очередь за элитной недвижимостью в некоторых частях Черногории. Согласно его данным, в стране раскупили все дорогие объекты и богатые клиенты ждут, когда новые проекты выйдут на рынок.