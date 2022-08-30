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Россияне выстроились в очередь за жильем в одной курортной стране

Alexey Shvyrkov Realty: россияне выстроились в очередь за элитным жильем в Черногории

Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Граждане России выстроились в очередь за элитной недвижимостью в некоторых частях Черногории — в стране раскупили все дорогие объекты, и богатые покупатели ждут, когда новые проекты выйдут на рынок. Об этом «Ленте.ру» сообщил основатель компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков.

Очереди из российских покупателей можно наблюдать в жилых комплексах Luštica Bay и Portonovi. Эксперт отметил, что в 2022 году по сравнению с 2021-м россияне на 80 процентов чаще покупают недвижимость в Черногории для постоянного проживания. В результате меняются критерии выбора будущего жилья, и на первый план выходит наличие инфраструктуры. Кроме того, часть россиян в последнее время стала приобретать недвижимость в качестве инвестиции.

В топ локаций в Черногории по популярности среди россиян при покупке жилья входят Тиват, Будва, Херцег-Нови и Бар. При этом для жизни в этой курортной стране клиенты обычно выбирают Тиват и Херцег-Нови, а если они приобретают недвижимость с коммерческой целью или для работы — Будву и Бар.

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Швырков добавил, что на март и апрель пришелся пик числа запросов на покупку недвижимости со стороны россиян. Кроме того, в начале текущего года стоимость жилья сильно поднялась, однако в данный момент рынок успокоился. Относительно 2021 года положительная динамика цен на жилье составила три-пять процентов в зависимости от конкретного сегмента.

В августе Швырков научил россиян безопасно покупать жилье в Черногории, чтобы не нарваться на проблемный объект. По его словам, покупателю необходимо проверить набор правоустанавливающих документов, в частности, разрешение на строительство, где есть информация об этажности и метраже, а также обратить внимание на возможность подвода коммуникаций.

Полина Кислицына
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