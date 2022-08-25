Россиян научили безопасно покупать жилье в популярной курортной стране

Alexey Shvyrkov Realty: при выборе жилья в Черногории нужно проверить набор документов

При выборе жилья в Черногории нужно внимательно изучить ряд документов. Основатель компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков научил россиян, как безопасно купить дом в популярной курортной стране, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Покупателю необходимо проверить набор правоустанавливающих документов, в частности, разрешение на строительство, где есть информация об этажности и метраже, а также обратить внимание на возможность подвода коммуникаций. Как рассказал Швырков, в Черногории часто встречаются проблемные объекты.

Стоимость частных домов в Черногории варьируется от 1,8 миллиона рублей до 940 миллиона рублей. Средняя цена за квадратный метр составляет 120 тысяч рублей. Состоятельные россияне зачастую покупают жилье в комплексах европейского уровня. Альтернативой этому может стать приобретение участка земли для самостоятельного строительства.

«Купить участок и построить свой дом — это не очень простая задача, но можно купить потрясающий панорамный участок земли с видом на море, горы или старую церковь», — отметил Швырков. Он добавил, что многие предпочитают приобретать заброшенные каменные дома для полной реставрации. Если же бюджет ограничен сильнее, можно обратить внимание на апартаменты в курортных городах.

В июле спрос на жилье в Черногории среди россиян увеличился на 15,7 процента. Рост числа обращений стал самым резким за весь нынешний год. При этом показатель июля года оказался на 42,2 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года.