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Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной курортной стране

В июле 2022 года спрос на жилье в Черногории среди россиян повысился на 15,75 процента

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

В июле 2022 года спрос на покупку недвижимости в Черногории со стороны россиян увеличился на 15,75 процента относительно июня. О том, что граждане России стали чаще интересоваться вопросом приобретения жилья в одной курортной стране, «Ленте.ру» сообщил основатель риелторской компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков.

Рост числа обращений среди россиян в июле был самым резким за весь нынешний год. Несмотря на повышение спроса на жилье в Черногории, показатель седьмого месяца 2022 года был на 42,25 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Относительно июля 2020 года количество запросов со стороны россиян упало на 6,04 процента.

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В период с января по июль текущего года интерес россиян к приобретению жилья в одной курортной стране оказался на 17,04 процента ниже, чем в первые семь месяцев предыдущего года. Кроме того, среднемесячное количество запросов от них в 2022 году упало на 11 процентов.

В августе аналитики компании Alexey Shvyrkov Realty пришли к выводу, что самый дешевый вторичный объект в городе Херцег-Нови в Черногории стоит 2,9 миллиона рублей по курсу валют, актуальному на 4 августа. Лот представлял собой студию площадью 36 квадратных метров на втором этаже четырехэтажного дома, который находится в 150 метрах от моря.

Полина Кислицына
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