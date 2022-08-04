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Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте

Alexey Shvyrkov Realty: самое дешевое жилье в Херцег-Нови обойдется в 2,9 миллиона рублей

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Самое дешевое жилье в Черногории на популярном у россиян курорте Херцег-Нови на вторичном рынке обойдется в 2,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Результаты анализа «Ленте.ру» назвали аналитики компании Alexey Shvyrkov Realty.

За такую сумму новый хозяин получит студию площадью 36 квадратных метров на втором этаже четырехэтажного дома. Морской берег находится примерно в 150 метрах от здания.

Самый дорогой объект в Херцег-Нови из «вторички» стоит 190,4 миллиона рублей. Особняк площадью 596 «квадратов» расположен на первой береговой линии на участке в 544 сотки. Всего на вторичном рынке в городе для покупки доступны 192 лота.

Основатель компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков отметил, что единственный серьезный риск, с которым могут столкнуться покупатели жилья в Херцег-Нови, связан с приобретением неликвидного жилья. По его словам, вторичный рынок в городе более устоявшийся и надежный, чем первичный, где стоит быть внимательным и осторожным.

С мая по июнь 2022 года среди городов Черногории больше всего запросов от россиян о покупке недвижимости пришлось на Будву. По данным Alexey Shvyrkov Realty, показатель составил 28,6 процента от всех запросов.

Полина Кислицына
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