Китай призвал Совбез ООН предотвратить новую холодную войну

Глава МИД Китая Ван И призвал членов ООН предотвратить новую холодную войну

Страны должны придерживаться принципов дипломатического диалога и взаимно отказаться от политики силы, чтобы предотвратить новую холодную войну и иные межгосударственные конфликты. К тесному сотрудничеству призвал глава МИД Китая Ван И в ходе заседания членов Совбеза ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Украинский кризис тесно связан с международной ситуацией. Чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять единство и стремиться к сотрудничеству. Мы должны работать в координации, чтобы поддерживать международную систему ООН, учитывать законные интересы всех сторон, отказаться от политики силы и предотвратить любую форму войны, [в том числе] и новую холодную войну», — заявил министр.

Ван И призвал международное сообщество избегать эскалации напряженности и нарушений гуманитарного права, в том числе и жертв среди мирного населения. Представитель КНР также выразил надежду на создание пространство для политического урегулирования усилиями ООН.

Ранее Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. «Дипломатия — единственный способ остановить войну. Но дипломатия не может и не должна быть использована приманки, чтобы навязать Украине условия урегулирования, которые будут противоречить Уставу ООН или поощрять Россию за его нарушение», — подчеркнул дипломат.