Китай отказался бездействовать на фоне конфликта на Украине

Глава МИД КНР Ван И заявил об отказе Пекина бездействовать в отношении ситуации на Украине

Китай отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но также не собирается способствовать его эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает корреспондент «Ленты.ру».

Выступление китайского министра состоялось на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. «Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — заявил Ван И.

Он также поддержал усилия Евросоюза и крупных европейских стран по налаживанию диалога между Россией и Украиной в условиях кризиса.

Ранее Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Он добавил, что кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».