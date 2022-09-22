Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

86-летний французский актер и кинорежиссер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Беседа артиста с главой государства состоится в пятницу, 23 сентября, на телеканале TV5 Monde.

Ранее Делон выразил поддержку Украине в связи с проводимой на территории страны специальной военной операцией. «То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло», — отметил актер.

На днях в эфире одного из телевизионных каналов Франции артист принял участие в программе, посвященной украинскому поэту Тарасу Шевченко, прочитав несколько строк стихотворения автора.

Ранее сын Делона Энтони рассказал о желании отца уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Последнее появление актера на широких экранах было в картине «Полное сходство» 2019 года выпуска, а летом прошлого года Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассказало об обмене пленными между Россией и Украиной
Москва одобрила назначение Линн Трейси послом США в России
Ситуацию с картами «Мир» в Турции назвали болезненной
Медведев ответил на угрозу удара по Крыму словами о гиперзвуковых ракетах
Медведев назвал результаты решений Путина по Донбассу и частичной мобилизации
Россияне описали ситуацию на границе с Грузией
Душевнобольной россиянин зарезал отца в его день рождения
Гагарина показала внешность после осветления бровей со словами «зато модно»
В Минобороны рассказали об обстрелах Энергодара и ЗАЭС
В Запорожской области заявили о продолжающихся обстрелах АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.