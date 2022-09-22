Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского

86-летний французский актер и кинорежиссер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Беседа артиста с главой государства состоится в пятницу, 23 сентября, на телеканале TV5 Monde.

Ранее Делон выразил поддержку Украине в связи с проводимой на территории страны специальной военной операцией. «То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло», — отметил актер.

На днях в эфире одного из телевизионных каналов Франции артист принял участие в программе, посвященной украинскому поэту Тарасу Шевченко, прочитав несколько строк стихотворения автора.

Ранее сын Делона Энтони рассказал о желании отца уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Последнее появление актера на широких экранах было в картине «Полное сходство» 2019 года выпуска, а летом прошлого года Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф.