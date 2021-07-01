Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф

Звезда французского кинематографа, актер Ален Делон рассказал о планах вернуться на большой экран. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 5.

«Надеюсь еще раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм», — сказал артист. Он подчеркнул, что постановщиком его последней картины должен стать «выдающийся режиссер». В пример он привел Лизу Азуэлос, известную по своей работе над биографической лентой «Далида» — об известной певице французского шансона, умершей в 1987 году.

Делон также выразил уверенность в том, что после съемок в фильме сможет навсегда уйти из кино, так как, по его словам, ему больше будет нечего делать на экране. Актер не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кинематограф.

Последнее появление Делона на широких экранах было в картине «Полное сходство» 2019 года выпуска. В мае того же года он был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля.

Ален Делон получил наибольшую известность в первой половине 1960-х годов после выхода таких лент, как «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Черный тюльпан». Всего в фильмографии 85-летнего артиста более 90 картин.