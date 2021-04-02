Ушедшая в порно звезда ситкома «Парень познает мир» вернется на телевидение

Американская актриса Мейтленд Уорд, ушедшая в порноиндустрию звезда ситкома 1990-х «Парень познает мир», решила вернуться на телевидение. Об этом пишет New York Post.

44-летняя артистка сыграет главную роль в комедийном сериале The Big Time, сюжет которого вращается вокруг «всемирно известной звезды фильмов для взрослых».

Уорд подчеркнула, что не собирается завершать карьеру в порно. «Я хочу остаться в обеих индустриях. Я люблю и поддерживаю оба эти мира. То, что я свободна в выражении своей сексуальности, дает мне силы. А когда-то я была таким невинным цветочком, позволяла окружающим диктовать мне, кем я должна быть», — заявила артистка.

«Люди постоянно говорят: "О, порно тебя уничтожит. В мейнстримные проекты тебя больше не пустят. Никто не захочет нанимать тебя из-за порно". А оно вернуло мне актерскую карьеру», — добавила Уорд.

Мейтленд Уорд в октябре 2019 года объявила, что стала профессиональной порноактрисой и снялась в фильме для взрослых Drive. Ранее она была известна по роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снималась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».