Доля крупнейших банков в России упала впервые за десять лет

«Эксперт РА»: доля топ-15 банков в активах сектора упала до 84,6% впервые за 10 лет

В первом полугодии 2022-го доля крупнейших банков в России в активах сектора упала с 85,9 до 84,6 процента, это произошло впервые за десять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков «Эксперт РА».

Кредитные организации из топ-15 потеряли 1,3 процентного пункта доли рынка в пользу банков, занимающих места с 16-го по 100. Санкции лишили эти банки возможности проводить некоторые операции, в том числе международные, что ослабило их позиции. Что касается игроков за пределами первой сотни, то они вряд ли смогут улучшить свои конкурентные позиции. Складывающуюся тенденцию называют «курсом на деконсолидацию».

По оценкам экспертов, максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами. Кредитные организации, ориентированные на МСБ, наоборот, оказались более устойчивыми к кризису. Доля крупнейших банков в активах сектора начала снижаться, и падение продолжится, считают в «Эксперт РА».

«В целом мелкие и средние банки исторически имели более высокий запас свободного капитала и ликвидности в силу более низких темпов роста кредитования из-за конкуренции с федеральными игроками», — объяснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она добавила, что сейчас у таких кредитных организаций появляется возможность нарастить клиентскую базу и увеличить кредитный портфель.

Как говорил глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, в ближайшие полтора года с российского рынка уйдет несколько десятков банков. По его оценкам, 20-30 из них будут иностранными, они скорее всего будут проводить процедуру добровольной ликвидации.