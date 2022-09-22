Американец застрелил бывшую жену и ее ребенка за трату электричества

В США мужчина застрелил бывшую жену и ее сына из-за спора о трате электричества

Во Флориде, США, мужчина застрелил бывшую жену и ее ребенка во время спора по поводу траты электричества. Об этом сообщает Fox News.

Происшествие случилось в воскресенье, 18 сентября. 47-летний Майкл Уильямс считал, что счета за электроэнергию стали слишком большими. Чтобы сократить расходы, американец повесил замок на электрический щиток и включал подачу электричества только в тех случаях, когда считал это необходимым.

Это не понравилось его бывшей супруге, 48-летней Марше Эбанкс-Уильямс. Она с помощью сына сняла замок с щитка и включила свет в доме. Узнав об этом, Уильямс устроил скандал. Ссора закончилась двойным убийством.

После стрельбы Уильямс позвонил в службу 911 и сообщил, что использовал пистолет для самообороны после того, как его бывшая жена и пасынок напали на него с применением насилия. В полиции считают это ложью, поскольку на теле мужчины не нашли ни царапины.

«У Уильямса остались двое несовершеннолетних детей, которые, скорее всего, стали свидетелями убийства. Этого бессмысленного убийства, которое не должно было произойти», — заявил старший помощник шерифа Брайан Хендерсон. Он добавил, что за последний год полиция пять раз приезжали по вызову в дом Уильямса из-за его ссор с женой, однако от нее не поступало никаких заявлений о насилии. Бывшие супруги жили вместе в общем доме и планировали его продажу и раздел денег.

По данным полиции, Уильямсу предъявляли обвинения в жестоком обращении с детьми, домашнем насилии и нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов. Теперь мужчина задержан по подозрению в убийстве.

Ранее сообщалось, что 58-летний Фанг Лу из Китая был пойман спустя восемь лет после убийства своего начальника и его семьи в США за отказ помочь в повышении по работе. Мужчина, который скрывался от правосудия с 2014 года, работал в Соединенных Штатах в нефтегазовой компании Schlumberger.