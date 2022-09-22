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Украина призвала Финляндию закрыть границу с Россией

Глава МИД Украины Кулеба призвал Финляндию закрыть границу с Россией

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Финляндия должна запретить пересечение границы с Россией, призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в своем Twitter.

По его словам, у него состоялась беседа с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, в ходе которой они обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. «Я призвал Финляндию вместе со странами Балтии и Польши закрыть границу с Россией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Варшава объявила о закрытии с середины сентября границы для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Тем не менее для некоторых россиян сделают исключения, например, дипломатам разрешат посещать страну.

До этого глава МИД Эстонии анонсировал аналогичный запрет для граждан России, который вступил в действие с 19 сентября.

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Алевтина Запольская
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