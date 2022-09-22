В FIS намекнули на возможное возвращение россиян на международные турниры

Генсек FIS Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на Кубок мира в декабре

В Международной федерации лыжных гонок (FIS) намекнули на возможное возвращение россиян на Кубок мира. Слова генерального секретаря организации Мишеля Виона приводит VG.

«Это займет несколько недель или даже месяцев. Но идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил Вион. При этом он подчеркнул, что FIS не примет это решение без четкой рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Вион отметил, что российские лыжники могут вернуться на Кубок мира в декабре и впоследствии принять участие в чемпионате мира. Также он уточнил, что спортсмены смогут выступать на турнирах только под нейтральным флагом.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.