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Объяснено прямоугольное сечение российской стелс-ракеты X-69

КТРВ: прямоугольное сечение ракеты X-69 объясняется удобством транспортировки

Фото: Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета X-69 нового поколения позволяет за счет использования стелс-технологий значительно увеличить эффективность авиационного комплекса. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Руководитель объяснил прямоугольное сечение ракеты. «Арбузы стали выращивать в некоторых странах не круглые, а именно в форме параллелепипеда, потому что так удобнее для транспортировки. А в нашем случае это позволяет во внутренний отсек загрузить максимальное количество изделий. Плюс за счет новых материалов у ракеты эффективная поверхность рассеяния существенно меньше», — сказал Обносов.

Он напомнил, что ракета разработана с учетом самых высоких требований к авиационным средствам поражения по точности, помехозащищенности, эффективности боевого снаряжения, компактности и малозаметности. «Дальность пуска — до 290 километров, боевая часть — до 310 килограммов», — уточнил гендиректор.

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По его оценке, «в будущем Х-69 будет одной из самых заказываемых ракет».

В августе КТРВ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представила новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету X-69.

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Иван Потапов
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