Захарова обвинила Запад в нежелании «образумить» киевский режим

Захарова: Запад образумил бы киевский режим, если бы реально опасался ядерной катастрофы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в бездействии против киевского режима из-за риска ядерной катастрофы. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам дипломата, западные государства «раскручивают тему ядерной катастрофы в антироссийском ключе, пытаясь навязать несуществующее, и пытаются обличить Россию в том, что никто не делал и даже не говорил». При этом Запад не предпринимает попытки «образумить» киевский режим.

«Но, с другой стороны, если бы они действительно опасались какой-то ядерной катастрофы, они все-таки как-то бы образумили киевский режим и, кстати говоря, теперь уже бы и Евросоюз как-то попытался образумить Вашингтон и прекратить обстрелы ядерного объекта», — указала Захарова.

Ранее стало известно, что работа Запорожской АЭС в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины.