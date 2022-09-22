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Стало известно о падении беспилотника в Крыму

«Mash на волне» сообщил о падении беспилотника в Джанкое на улице Нестерова

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

В городе Джанкой в Крыму упал беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По его данным, беспилотник упал в Крыму утром на улице Нестерова у входа в Гастролэнд. В настоящее время территория, где БПЛА обнаружили, оцеплена.

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15 сентября жители крымской Евпатории сообщили о работе в городе системы ПВО. О работе средств противовоздушной обороны также писали жители села Уютное Сакского района. Официально эту информацию власти не комментировали.

На части объектов Крыма до 23 сентября действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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