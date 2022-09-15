Стало известно о сработавшей системе ПВО в Крыму

Жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе ПВО

Жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Крым».

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых слышны звуки системы ПВО. Официальных комментариев от властей по ситуации пока нет.

Кроме того, жители села Уютное Сакского района рассказали, что и у них сработала система ПВО.

5 сентября очевидцы опубликовали кадры последствий работы системы ПВО в Евпатории.

30 августа в Севастополе сработали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, тогда был сбит беспилотник в районе Вехнесадового, ситуация находилась под контролем.