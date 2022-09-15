Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о сработавшей системе ПВО в Крыму

Жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе ПВО

Фото: телеграм-канал «ЧП / Крым»

Жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Крым».

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых слышны звуки системы ПВО. Официальных комментариев от властей по ситуации пока нет.

Кроме того, жители села Уютное Сакского района рассказали, что и у них сработала система ПВО.

5 сентября очевидцы опубликовали кадры последствий работы системы ПВО в Евпатории.

30 августа в Севастополе сработали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, тогда был сбит беспилотник в районе Вехнесадового, ситуация находилась под контролем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»
В России подвели итоги выборов
Названа дата подписания соглашения о двойном гражданстве Абхазии и России
Кепка Adidas за 50 тысяч рублей вызвала недоумение у покупателей
Психотерапевт объяснила связь развития психических расстройств с возрастом
Создателю финансовой пирамиды дали шесть лет за обман сотен россиян
Раскрыт план похорон Елизаветы II
В Казахстане опровергли планы по выходу республики из ОДКБ
Стало известно о сработавшей системе ПВО в Крыму
Российские туристы рассказали о проблемах с картой «Мир» в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.