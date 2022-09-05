Очевидцы сообщили о работе системы ПВО в Крыму

Очевидцы опубликовали кадры последствий работы системы ПВО в Евпатории

В Евпатории очевидцы сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Кадры последствий работы ПВО публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видны следы от работы ПВО в Крыму.

30 августа в Севастополе сработали системы ПВО. По словам губернатора Михаила Развожаева, был сбит беспилотник в районе Вехнесадового, ситуация в городе остается под контролем.

До этого 23 августа системы ПВО сработали в районе мыса Херсонес в Севастополе — они также сбили беспилотники.